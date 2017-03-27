Moody’s: Долларовые кредиты в банках Азербайджана сократились

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ В прошлом году доля кредитов в иностранной валюте в кредитном портфеле банков стран СНГ снизилась на 2,9 процентных пункта. В Азербайджане, Таджикистане и Украине, где продолжается девальвация национальной валюты, снижение составило 4,4 процентного пункта.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's по валютным рискам и долларизации в странах СНГ.

Агентство полагает, что сокращение объема валютных кредитов в странах СНГ связано в основном с запретами регуляторов: “Регуляторы в ряде стран СНГ, включая Казахстан, Азербайджан и Украину, временно запретили выдачу кредитов в иностранной валюте индивидуальным и корпоративным клиентам, не имеющим доходов от экспорта. Это продуманный, но скорее запоздалый шаг, что наглядно видно по объему выданных в инвалюте кредитов. Кроме того, многие банки реструктуризировали валютные кредиты и перевели их в национальную валюту. Этот процесс включает продление срока погашения кредитов. Но ежемесячные платежи остались без изменений. Эта стратегия исходит из отсутствия ликвидности местной валюты и открытых коротких валютных позиций".

По мнению Moody 's, между долларовыми кредитами и депозитами существует большой разрыв: "Хотя эти расхождения постепенно устраняются, дедолларизация финансирования опережает процесс обращения активов. Во многих странах СНГ депозиты в иностранной валюте, как и прежде, превосходят кредиты, что свидетельствует о неудовлетворительной валютной позиции банков. Данные факторы способствуют ослаблению текущего курса нацвалюты и требуют усиления процессов хеджирования. Наибольший разрыв между кредитами и депозитами в иностранной валюте наблюдается в банках Азербайджана, Беларуси и Казахстана. Некоторые регуляторы поддержали операции хеджирования, используя инструменты swap".