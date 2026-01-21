Moody`s: Бюджетная позиция Азербайджана остается устойчивой

Бюджетная позиция Азербайджана остается устойчивой, несмотря на сокращение профицита консолидированного бюджета на фоне замедления роста доходов от углеводородов и ускорения расходов.

Как сообщает Report со ссылкой на международное рейтинговое агентство Moody"s, среднесрочная бюджетная рамка страны отражает осторожность, поддерживая низкий уровень долга и дальнейшее накопление резервов.

Аналитики отмечают, что профицит консолидированного бюджета в 2025 году ожидается на уровне 2,4% ВВП, снизившись по сравнению с 4% ВВП в 2024 году главным образом из-за более мягких цен на нефть. В январе-ноябре 2025 года консолидированные доходы достигли 43,9 млрд манатов, а расходы составили 36,8 млрд манатов, обеспечив профицит в размере 7,1 млрд манатов - до традиционного декабрьского всплеска расходов, который обычно уменьшает итоговое годовое сальдо. По состоянию на ноябрь 2025 года профицит консолидированного бюджета составил около 5,4% прогнозного показателя годового ВВП, при этом расходы достигли лишь 77% годового бюджета.

Государственный бюджет с учетом трансфертов из Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) по прогнозам завершит 2025 год с дефицитом менее 1% ВВП, сопоставимым с дефицитом 0,4% ВВП в 2024 году. Приоритет расходов остается сосредоточенным на работах по восстановлению, социальных программах и инвестициях в инфраструктуру. По состоянию на ноябрь 2025 года госбюджет сформирован с профицитом в 4,2 млрд манатов, или 3,2% ВВП. Как отмечает Moody"s, не редкость, когда в последний месяц года государственный бюджет переходит от профицита к дефициту из-за ускоренного освоения средств для выполнения плановых показателей.

Трансферты из ГНФАР остаются значительными - по ноябрь 2025 года они составили 13,2 млрд манатов, или около трети доходов бюджета. Аналитики отмечают, что ожидается постепенное улучшение ненефтяного первичного дефицита по мере наращивания мобилизации ненефтяных доходов и проведения бюджетной консолидации, направленной на снижение зависимости от сверхдоходов углеводородного сектора.

Среднесрочная рамка бюджетных расходов на 2026-2029 годы предполагает цену нефти на уровне 65 долларов за баррель, постепенное сокращение трансфертов из ГНФАР и более строгий контроль первичных текущих расходов. Moody`s прогнозирует снижение ненефтяного первичного дефицита до 13% ненефтяного ВВП к 2029 году (с 20% в 2024 году) при сохранении потолка государственного долга на уровне 30% ВВП. На середину 2025 года государственный долг составил 19,6% ВВП, что значительно ниже установленного лимита и ниже показателей сопоставимых стран и региональных экспортеров нефти.

Аналитики подчеркивают, что значительные фискальные резервы, аккумулированные в Госнефтефонде, остаются важным фактором бюджетной устойчивости. Эффективное использование этих резервов, в том числе для финансирования расходов, связанных с пандемией, позволило сдерживать рост долговой нагрузки по сравнению с медианным увеличением долга у сопоставимых стран более чем на 10 процентных пунктов ВВП в 2020–2021 годах.

По состоянию на сентябрь 2025 года активы ГНФАР выросли до 70 млрд долларов США по сравнению с 60 млрд долларов в начале года, что примерно в три раза превышает совокупный государственный долг.