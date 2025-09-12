Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Финансы
    • 12 сентября, 2025
    • 11:51
    Moody's: Банки Азербайджана, Казахстана и Грузии ограничены в долгосрочном финансировании Среднего коридора

    Прямое участие коммерческих банков Азербайджана, Казахстана и Грузии в финансировании развития Среднего коридора будет ограниченным, однако они получат значительные выгоды от сопутствующего роста экономической активности.

    Как сообщает Report со ссылкой на международное рейтинговое агентство Moody's, ключевыми источниками финансирования проекта остаются государства, государственные предприятия, международные финансовые институты развития и частные инвесторы.

    "Коммерческие банки могут участвовать в финансировании сопутствующей инфраструктуры. Однако почти 80% фондирования казахстанских банков и около 90% фондирования азербайджанских банков приходится на краткосрочные ресурсы. Это, в сочетании с высокими издержками на заимствование, ограничивает их возможности в долгосрочном кредитовании. Грузинские банки также сталкиваются с высокими затратами, но около 60% их рыночного фондирования обеспечивают международные финансовые институты развития, предоставляющие долгосрочные ресурсы", - отмечается в отчете.

    По данным Moody's, кредитование частного сектора в Казахстане и Азербайджане остается ограниченным - около 25% и менее 20% ВВП соответственно, тогда как в Грузии этот показатель достигает 66% ВВП.

    Аналитики прогнозируют, что в Казахстане при поддержке государства частный сектор будет играть более активную роль в долгосрочном финансировании реального сектора. Крупнейшие банки уже начинают использовать собственные ресурсы для участия в инфраструктурных проектах. Их вклад в развитие Среднего коридора, скорее всего, будет косвенным - через финансирование логистических узлов, сопутствующей инфраструктуры, синдицированных кредитов и других проектов. Для банков Азербайджана, Казахстана и Грузии это возможность диверсифицировать кредитные портфели и расширить присутствие в корпоративном сегменте.

    Moody's отмечает, что рост экономической активности, связанный с развитием Среднего коридора и других государственных инициатив, будет способствовать укреплению корпоративного и МСП-секторов, росту доходов населения и, как следствие, расширению розничного кредитования.

    "Это повысит устойчивость банковских систем региона, позволит эффективнее управлять рисками, увеличит прибыльность и обеспечит приток депозитов, укрепляя ликвидность", - подчеркивается в прогнозе.

    Moody's: Banks of Azerbaijan, Kazakhstan and Georgia constrained in long-term financing of Middle Corridor

