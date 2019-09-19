Гонконг вслед за США понизил базовую ставку

Монетарный регулятор Гонконга вслед за ФРС США понизил базовую ставку на 25 базисных пунктов - до 2,25%.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении регулятора.

"Управление кредитно-денежного обращения Гонконга сегодня (в четверг) объявляет, что базовая ставка в соответствии с предустановленной схемой понижается на 25 базисных пунктов до 2,25% годовых, (решение) вступает в силу немедленно. Распоряжение о понижении базовой ставки обусловлено тем, что США 18 сентября понизили процентную ставку ФРС на 25 базисных пунктов", - говорится в сообщении на сайте управления.ФРС решила в среду снизить учетную ставку на 0,25 п.п. – до 1,75-2%. Это уже второе снижение подряд.