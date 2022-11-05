Молдова получит от ЕБРР крупный кредит на строительство дорог

Власти Молдовы получат от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 100 млн евро для строительства и ремонта более 85 километров дорог.

Власти Молдовы получат от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 100 млн евро для строительства и ремонта более 85 километров дорог.

Как передает Report, об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну.

"Суммы, выделенные для каждой отдельной дороги, будут включены в поправку к договору о финансировании, которая должна быть подписана как можно скорее", - заявил Спыну.

По его словам, власти отремонтируют 31 километр дороги R14, Сороки-Арионешты, восстановят участок дороги в 9,4 километра от Арионешт до города Атаки. Будет отремонтировано 37,2 километра трассы 33 Хынчешты-Лэпушна-M1. Также будет построена часть объездной дороги вокруг города Вулканешты на юге республики.