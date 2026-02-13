ММ в первом чтении принял расширение оснований для изъятия земель для госнужд
- 13 февраля, 2026
- 13:26
Милли Меджлис в первом чтении принял законопроект о расширении перечня оснований для изъятия земель для государственных нужд.
Как сообщает Report, соответствующие поправки в Гражданский кодекс и закон "Об изъятии земель для государственных нужд" были приняты на сегодняшнем пленарном заседании весенней сессии.
Согласно проекту, к основаниям для изъятия земель добавляется расширение территорий морских и воздушных портов (аэропортов), аэродромов, а также строительство новых объектов данного типа.
Принятие изменений позволит обеспечить более гибкий механизм изъятия земельных участков при строительстве и расширении аэропортов, а также оперативное разрешение возникающих споров.
