ММ в первом чтении принял расширение оснований для изъятия земель для госнужд

Милли Меджлис в первом чтении принял законопроект о расширении перечня оснований для изъятия земель для государственных нужд.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в Гражданский кодекс и закон "Об изъятии земель для государственных нужд" были приняты на сегодняшнем пленарном заседании весенней сессии.

Согласно проекту, к основаниям для изъятия земель добавляется расширение территорий морских и воздушных портов (аэропортов), аэродромов, а также строительство новых объектов данного типа.

Принятие изменений позволит обеспечить более гибкий механизм изъятия земельных участков при строительстве и расширении аэропортов, а также оперативное разрешение возникающих споров.