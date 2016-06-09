​Миссия Всемирного банка по вопросам юстиции находится с визитом в Азербайджане

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Сегодня миссия Всемирного банка (ВБ) по вопросам юстиции прибыла в Азербайджан. По полученной Report информации, миссию возглавляет Амитабха Мухержи, руководитель проекта "Прогрессивные услуги юстиции и современная судебная инфраструктура".

В ходе визита, который продлится до конца этой недели, будут обсуждаться вопросы реализации данного проекта в Азербайджане.

Отметим, что в рамках совместных проектов по модернизации системы юстиции на 2006-2014 годы подготовлены проекты около 30 современных зданий и комплексов для районных судов. В то же время для 11 районных судов построены и сданы в эксплуатацию новые здания, оснащенные современными ИКТ.

Напомним, что министр юстиции Фикрет Мамедов и менеджер ВБ по Азербайджану Лариса Лещенко 22 октября 2014 года подписали проект "Прогрессивные услуги юстиции и современная судебная инфраструктура" стоимостью 100 млн. долларов.