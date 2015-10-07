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    ​Миссия Всемирного банка находится с визитом в Баку

    Целью встречи является обсуждение хода выполнения работ

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Сегодня исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Азад Джавадов встретился с миссией Всемирного банка (ВБ) по финансовому сектору. 

    Как сообщает Report со ссылкой на бакинский офис ВБ, целью встречи является обсуждение хода выполнения работ.

    Отметим, что находящуюся в Баку с 5 октября миссию возглавляет координатор Всемирного банка по частному и финансовому сектору на Южном Кавказе Анжела Пригожина. Визит продлится до 9 октября.

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