​Миссия Всемирного банка находится с визитом в Баку

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Сегодня исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Азад Джавадов встретился с миссией Всемирного банка (ВБ) по финансовому сектору.

Как сообщает Report со ссылкой на бакинский офис ВБ, целью встречи является обсуждение хода выполнения работ.

Отметим, что находящуюся в Баку с 5 октября миссию возглавляет координатор Всемирного банка по частному и финансовому сектору на Южном Кавказе Анжела Пригожина. Визит продлится до 9 октября.