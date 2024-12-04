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Мировые центробанки в октябре купили 60 тонн золота

Мировые центробанки в октябре купили 60 тонн золота Мировые центробанки в октябре увеличили объемы золота в своих золотовалютных резервах на 60,2 тонны.
Финансы
4 декабря 2024 г. 16:19

Мировые центробанки в октябре увеличили объемы золота в своих золотовалютных резервах на 60,2 тонны.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, это следует из оценок World Gold Council.

Это рекордный месячный прирост в текущем году, отмечает WGC.

Крупнейшими покупателями оказались Индия (26,9 тонны), Турция (16,6 тонны) и Польша (7,5 тонны). На эти три страны приходится 60% закупок в 2024 году.

В целом центробанки развивающихся стран продолжают доминировать на рынке госзакупок золота.

Среди нетто-покупателей в октябре также Казахстан (4,2 тонны), Чехия (2,3 тонны), Кыргызстан (1,6 тонны), Гана (1 тонна), Монголия (0,5 тонны) и Сингапур (0,3 тонны).

Крупных продаж в октябре не было, WGC отмечает лишь снижение запасов Узбекистана (на 0,6 тонны).

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