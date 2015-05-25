​Мировая экономика вступает в фазу рецессии

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Рост ВВП США за первый квартал этого года составил 0,2%. Аналитики прогнозируют в этом году рост ВВП в США на 2,6%, а в 2016 году - на 2,8%. Согласно расчетам Федерального резервного бюро Атланты по модели GDP Now, во втором квартале рост ВВП не превысит 0,7%. Некоторые экономисты предполагают, что экономика США вступила в фазу рецессии, другие - "затяжной стагнации".

Как сообщает Report, аналитики HSBC отмечают, что с последней рецессии в США прошло уже шесть лет. Это довольно длительный период, чтобы ориентироваться на стандарты 1980-х годов. Согласно аналитикам банка, для возвращения экономики в состояние рецессии власти стимулировали экономическую активность, однако это не привело к желаемым результатам. Многие страны, снизившие учетные ставки в середине 1970-х, до сих пор сохранили их на нулевом уровне. В качестве примера можно привести Швейцарию, Японию и другие страны, где учетные ставки и, в целом, средние процентные ставки могут уйти в минус. В этом случае люди предпочтут держать свободные средства дома.

США, Япония и страны ЕС не смогли добиться экономического роста и с помощью другого способа стимуляции экономики - количественного смягчения. В этих странах стоимость активов достигла максимальной оценки. Это относится к рынку акций и недвижимого имущества.

HSBC определил 4 ориентира для стран, в которых возможно наступление рецессии:

1) Рост заработных плат, низкая производительность ведут к сокращению прибыли и падению на фондовых рынках;

2) Проблемы в финансовой системе из-за невозможности выполнения пенсионными фондами и страховыми компаниями своих обязательств;

3) Рецессия в Китае, обусловленная падением цен на сырье;

4) Преждевременное монетарное ужесточение, то есть повышение учетной ставки в США.

В результате, ожидается вступление мировой экономики в фазу рецессии. Для выхода глобальной экономики из кризиса неизбежно углубление кризиса, после чего может наступить период экономического роста.