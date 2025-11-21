Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Миркишили: Налоговые преференции в Нахчыване — стратегический шаг для Азербайджана

    Финансы
    • 21 ноября, 2025
    • 12:48
    Миркишили: Налоговые преференции в Нахчыване — стратегический шаг для Азербайджана

    Депутат Милли Меджилса Таир Миркишили предложил сделать бессрочными налоговые льготы, действующие в Нахчыванской Автономной Республике.

    Как сообщает Report, с таким предложением он выступил на пленарном заседании Милли Меджлиса по бюджетному пакету на 2026г.

    По его словам, применение налоговых преференций в Нахчыване - это не просто экономический шаг, но и стратегически важный, особенно в условиях развития Среднего коридора и перспективы открытия Зангезурского коридора.

    "Считаю, что эти льготы должны быть бессрочными. Развитие перерабатывающей промышленности, производства и сферы услуг в Нахчыване крайне важно для Азербайджана и полностью соответствует национальным интересам", - отметил Миркишили.

    Парламентарий также положительно оценил внедрение гибридной системы упрощенного налога. Он подчеркнул, что повышение лимита упрощенного налога с 200 тысяч до 400 тысяч манатов и его привязка к безналичным платежам являются существенной инновацией. "Возможно, в будущем этот порог будет увеличен еще больше. Однако стимулирование безналичных расчетов - это важный шаг для расширения налоговой базы", - добавил он.

    Кроме того, Миркишили предложил, чтобы предпринимателям, открывающим новые рабочие места в Азербайджане, предоставлялась скидка в 50% на все налоги как минимум на один год.

