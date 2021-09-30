Министры финансов G7 заявили о прогрессе по вопросу глобальной налоговой реформы

Министры стран Группы семи (G7) достигли взаимопонимания по спорным вопросам, касающимся осуществления международной налоговой реформы.

Министры стран Группы семи (G7) достигли взаимопонимания по спорным вопросам, касающимся осуществления международной налоговой реформы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном по итогам переговоров между министрами заявлении Минфина председательствующей в G7 Великобритании.

"Соединенное Королевство председательствовало на продуктивной [виртуальной] встрече министров финансов G7, посвященной международной налоговой реформе. В ходе дискуссий было достигнуто взаимопонимание по некоторым из остающихся важных вопросов, чтобы поддержать достижение политического соглашения между странами - участницами инклюзивной рамочной программы ОЭСР/G20 на следующей неделе, - говорится в опубликованном документе. - Все стороны подтвердили готовность работать сообща, чтобы обеспечить воплощение реформы в жизнь в рекордно короткий срок".

5 июня министры финансов стран Группы семи (G7) на встрече в Великобритании достигли договоренности о необходимости введения во всем мире минимального налога на прибыль крупных корпораций на уровне не менее 15%. Вторым элементом этой договоренности является изменение территориального принципа налогообложения - налог с прибыли транснациональных корпораций должен взиматься в тех государствах, где они зарабатывают за счет предоставления своих товаров или услуг, а не только исходя из места их регистрации, как это происходит сейчас. В первую очередь, это решение направлено на мировых IT-гигантов, таких как Facebook, Google, Apple, Amazon. Соглашение призвано создать условия, при которых технологические компании не будут выводить прибыль в юрисдикции с более льготным налогообложением.

1 июля Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила, что 130 стран присоединились к рамочной программе по осуществлению глобальной налоговой реформы. В начале июля министры финансов G7 одобрили ее проект. Окончательные параметры реформы должны быть выработаны в октябре по итогам переговоров членов G20 и ОЭСР с тем, чтобы налог можно было ввести начиная с 2023 года.