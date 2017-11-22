Министр: В следующем году SOCAR будет выделено не менее 100 млн манатов для газификации

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Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) будет выделено не менее 100 млн манатов для газификации в 2018 году.

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов.

"В этом году SOCAR выделено 100 млн манатов для газификации, и в следующем году планируется выделить не меньшую сумму", - добавил он.

Кроме того, С.Шарифов отметил, что в следующем году начнется реализация проекта по управлению бытовыми отходами в 4-х регионах. В то же время планируется создать центры управления отходами в двух районах Баку.