​Министр: В отношении допустивших недочеты сотрудников налоговых служб будут приняты серьезные меры

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Состоялось коллегиальное заседание, посвященное состоявшемуся 13 июля заседанию Кабинета министров под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в связи с итогами социально-экономического развития в первом полугодии 2015 года и предстоящим задачам. Об этом сообщили Report в аналитико-информационном отделе.

В своем выступлении на заседании министр налогов, государственный советник налоговой службы 1-го ранга Фазиль Мамедов отметил укрепление общественно-политической стабильности в стране под руководством президента Ильхама Алиева, достижение серьезных успехов благодаря экономическим реформам, утверждение верховенства закона. Коснувшись проводимых в налоговых органах реформах, министр отметил, что благодаря шагам по усовершенствованию налогового законодательства и администрирования, расширению количества и сферы охвата электронных услуг в результате внедрения информационно-коммуникационных технологий, шагам по формированию в обществе налоговой культуры налоговые поступления увеличиваются из года в год, происходят положительные изменения в структуре, успешно выполняются прогнозы по по бюджетным поступлениям.

Фазиль Мамедов также рассказал о предпринятых серьезных шагах, направленных на устранение в короткие сроки недочетов, которые озвучил в адрес некоторых налоговых органов президент Ильхам Алиев в ходе заседания Кабинета министров 13 июля. Подчеркнув недопустимость создания искусственных препятствий и незаконного вмешательства в деятельность предпринимателей, министр заявил, что поступившие заявления и жалобы будут внимательно рассмотрены, в отношении допустивших недочеты сотрудников налоговых служб будут приняты серьезные меры.

В заключение данные президентом Ильхамом Алиевым заседании Кабинета министров от 13 июля поручения были приняты в качестве Плана действий на второе полугодие 2015 года и последующие периоды, а также принято решение о создании рабочей группы с целью оптимизации налогового администрирования.