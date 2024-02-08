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Министр: Стоимость находящихся в обращении государственных ценных бумаг превысила 6 млрд манатов

Министр: Стоимость находящихся в обращении государственных ценных бумаг превысила 6 млрд манатов В Азербайджане по состоянию на 1 января текущего года стоимость находящихся в обращении государственных ценных бумаг превысила 6 млрд манатов.
Финансы
8 февраля 2024 г. 12:28
Министр: Стоимость находящихся в обращении государственных ценных бумаг превысила 6 млрд манатов

В Азербайджане по состоянию на 1 января текущего года стоимость находящихся в обращении государственных ценных бумаг превысила 6 млрд манатов.

Об этом в интервью Report заявил министр финансов Самир Шарифов.

По его словам, доля государственных ценных бумаг в валовом внутреннем продукте (ВВП) составила более 5%.

Шарифов отметил, что по состоянию на начало года соотношение общего госдолга Азербайджана к ВВП составило чуть более 21%: "Внешний государственный долг снижается, как и планировалось. Его соотношение к ВВП уже ниже 10%".

С полным текстом интервью с Самиром Шарифовым можно ознакомиться по ссылке.

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