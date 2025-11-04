Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Министр: Ставка подоходного налога в Азербайджане одна из самых низких в мире

    Финансы
    • 04 ноября, 2025
    • 14:54
    Ставка подоходного налога в Азербайджане одна из самых низких в мире.

    Ставка подоходного налога в Азербайджане одна из самых низких в мире.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев при обсуждении проекта госбюджета на 2026 год парламентским комитетом по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

    Он напомнил, что с 2026 года к доходам (работающих граждан) на сумму до 2 500 манатов в месяц будет применяться подоходный налог в размере всего 3%: "В то же время мы урегулировали общую фискальную нагрузку. В Азербайджане раньше общая фискальная нагрузка доходила до 52-55%, а сейчас она составляет 37%. Мы установили условие не превышать этот уровень по всем видам доходов", - отметил он.

    Министр подчеркнул, что согласно планам правительства, ставка подоходного налога увеличится до 5% в 2026 году и стабилизируется на уровне 7% с 2027 года.

    "Таким образом, с 2027 года ставка подоходного налога составит 7% на доходы до 2,5 тыс. манат в месяц, 10% - до 8 тыс. манатов и 14% - свыше 8 тыс. манатов. Считаем, что это создает положительный фундамент и условия для развития частного сектора, особенно малого и среднего бизнеса, инвестиций и инфраструктурных вложений", - добавил Сахиль Бабаев.

    Отметим, что с 1 января 2019 года в Азербайджане действуют 7-летние налоговые льготы по подоходному налогу для ненефтяного частного сектора. Срок действия этих льгот истекает в конце 2025 года.

