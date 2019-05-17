Министр по налогам: За динамикой теневой экономики в Азербайджане следит специальная группа анализа

Для отслеживания динамики удельного веса теневой экономики в Азербайджане в министерстве по налогам создана специальная группа анализа.

Об этом, как передаёт Report, сказал министр по налогам Микаил Джаббаров в передаче «Пульс дня» на телеканале AzTV.

«В эту группу входят специалисты в области макро и микроэкономики. Они следят за динамикой удельного веса теневой экономики и подробная информация о текущем состоянии будет предоставлена общественности по итогам первого полугодия этого года», - отметил министр.

По его словам, случаи «выхода из тени» за счет предоставленных налогоплательщикам льгот увеличиваются.

«Наблюдается увеличение фактов заключения трудовых договоров в розничной торговле, общественном питании и в сфере производства сельхозпродукции. Особо стоит отметить аграрный сектор. Ввиду того, что в Азербайджане сельское хозяйство освобождено от налога на прибыль, не обращалось внимание на важность учёта работников этой сферы. Здесь играет роль и неинформированность, но в некоторых случаях владельцы бизнеса осознанно отдали преимущество тому, чтобы «перейти в тень». Надо знать, что государство не будет закрывать на это глаза. Потому что уклонение от учета приводит к нарушению конкуренции, к увеличению расходов работающего с соблюдением законов и в конечном результате повышению себестоимости производимого им продукта», - сказал М.Джаббаров.

Министр также отметил, что в первые 4 месяца этого года в Азербайджане 58 тыс новых трудовых договоров прошли государственную регистрацию, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года официальный оборот в торговле вырос на 24%, в том числе в розничной торговле - на 35%, в общественном питании – на 15%.

«Это достаточно положительные показатели», - сказал М.Джаббаров.