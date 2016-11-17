Министр назначил своего советника главой департамента

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Министр налогов Фазиль Мамедов освободил от занимаемой должности советника Габиля Амиль оглу Мамедова.

Как сообщает Report, Г.Мамедов назначен начальником Налогового департамента №1. До сегодняшнего дня он был временно исполняющим обязанности начальника департамента.

Министр также назначил нового начальника Бакинского налогового департамента. Им стал главный советник налоговой службы Самед Адиль оглу Велиев, который ранее возглавлял Территориальный налоговый департамент №2.

Отметим, что в настоящее время советниками министра являются 9 человек. Это Алекбер Джомард оглу Мамедов, Рияд Закир оглу Гусейнов, Ильхам Али оглу Амиралиев, Тарйел Айдын оглу Гулиев, Эльчин Фаррух оглу Мамедов, Рашад Вагиф оглу Габибов, Фируз Акиф оглу Гасанов, Афлатун Масим оглу Мамедов и Натиг Тельман оглу Ширинов.