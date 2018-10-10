Министр: Налоговый прогноз за 9 месяцев выполнен на 100,2%

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Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре этого года собрано 5,306 млн манатов против прогноза в 5,298 млрд манатов в Азербайджане, тем самым прогноз выполнен на 100,2%. На ненефтяной сектор пришлось 65,8% уплаченных налогов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр налогов Микаил Джаббаров на заседании Кабинета министров под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2018 года и предстоящим задачам.

За отчетный период налоговые поступления от частного сектора в ненефтяном секторе увеличились на 7%, а их доля в ненефтяных налогах увеличилась с 51% до 59% в аналогичном периоде прошлого года.

"Успешная реализация программы социально-экономического развития регионов, в том числе открытие новых рабочих мест привели к расширению базы налогообложения, а налоговые поступления от регионов в отчетном периоде возросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 508 млн манатов", - сказал он.