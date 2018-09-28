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    Министр налогов встретился с главой миссии МВФ в Азербайджане

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Министр налогов Микаил Джаббаров встретился с главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Азербайджане Мохаммадом Аль-Горчи.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство налогов.

    В ходе встречи стороны обсудили вопросы налоговой политики и налогового администрирования, а также вопросы двустороннего сотрудничества.

    Было отмечено, что Азербайджан тесно сотрудничает с международными экономическими и финансовыми институтами, в том числе с МВФ, а работа фонда по реализации экономических реформ имеет особое значение.

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