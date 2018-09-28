Министр налогов встретился с главой миссии МВФ в Азербайджане

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Министр налогов Микаил Джаббаров встретился с главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Азербайджане Мохаммадом Аль-Горчи.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство налогов.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы налоговой политики и налогового администрирования, а также вопросы двустороннего сотрудничества.

Было отмечено, что Азербайджан тесно сотрудничает с международными экономическими и финансовыми институтами, в том числе с МВФ, а работа фонда по реализации экономических реформ имеет особое значение.