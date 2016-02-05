Министр налогов Азербайджана уволил 7 своих советников

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Количество советников министра налогов Фазиля Мамедова сократилось в 2 раза. Как сообщает Report, их число сократилось с 13 до 7.

По информации, семеро советников освобождены от занимаемых должностей и назначены заместителями в различные структурные единицы министерства. Это Акиф Мусаев, Намиг Гулиев, Асеф Асадов, Махир Рафиев, Асиф Джахангиров, Рагим Эфендиев, Мусевар Набиев.

Кроме того, приказом Ф.Мамедова государственный советник налоговой службы 3-го ранга Тариель Айдын оглу Гулиев назначен советником министра налогов.