Министр налогов снял с должности советника юстиции

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В министерстве налогов произошла очередная кадровая перестановка. Как сообщает Report, министр Фазиль Мамедов освободил от занимаемой должности директора одного из департаментов.

По информации, от занимаемой должности освобожден директор департамента контроля за исполнением налоговых обязательств, советник юстиции Вугар Исмет оглу Исмаилов.

На эту должность назначен советник налоговой службы Зейналабдин Юнсур оглу Мамедзаде.

Отметим, что В.Исмаилов занял эту должность 7 января.