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    ​Министр налогов примет граждан в Бейлагане

    Желающие участвовать на приеме могут связаться с соответствующими районными налоговыми управлениями минналогов

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ 23 октября министр налогов Фазиль Мамедов примет граждан в Бейлагане.

    Как сообщили Report из аналитического информационного отдела министерства, на приеме, который состоится в административном здании Территориального налогового управления №8, примут участие жители Бейлаганского, Агджабединского, Имишлинского, Физулинского и Лачинского районов.

    Здесь рассмотрят обращения, связанные с подсчетом, оплатой налогов, проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели в области мероприятий налогового контроля, услугами, оказываемыми налогоплательщикам.

    Желающие участвовать на приеме жители указанных районов могут связаться с соответствующими районными налоговыми управлениями Минналогов.  

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