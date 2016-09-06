Министр налогов освободил от должности сына Наджмеддина Садыкова

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ В министерстве налогов произошла очередная кадровая перестановка. Как передает Report, министр налогов Фазиль Мамедов сократил количество советников до восьми.

По информации, министр освободил от занимаемой должности Мухаммеда Наджмеддин оглу Садыгова. Тем самым, количество советников министра сократилось с 9-ти до 8-ми. На сегодняшний день советниками министра являются Алекпер Мамедов, Рияд Гусейнов, Габиль Мамедов, Ильгар Ахмедов, Ильхам Амиралиев, Тарйел Гулиев, Эльчин Мамедов и Рашад Габибов.

В ответ на запрос Report в министерстве налогов сообщили, что Мухаммед Садыгов уже не является сотрудником министерства.

Напомним, что Мухаммед Садыгов является сыном начальника Генштаба Вооруженных сил Азербайджана Наджмеддина Садыкова.