 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министр налогов Азербайджана назначил себе трех новых советников - ЭКСКЛЮЗИВ

    © Report

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Министр налогов Азербайджана Микаил Джаббаров назначил себе трех новых советников. Как сообщает Report, тем самым число его советников достигло пяти.

    Имена новых советников - Орхан Назарли, Абдулла Тагиев и Хагани Абдуллаев. Информация о назначении Х.Абдуллаева распространилась с прошлой недели.

    Ранее М.Джаббаров назначил советниками Джамала Гасымова и Эльнура Алиева.

    Дж. Гасымов до этого возглавлял аппарат министерства образования, Э. Алиев руководил отделом информации министерства. Некоторое время он также был заместителем директора и и.о. директора Управления образования г. Баку. А.Тагиев занимал пост советника министра образования. 

    Напомним, что распоряжением президента Азербайджана 5 декабря 2017 года министр образования Микаил Джаббаров назначен министром налогов. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi