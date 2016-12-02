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    Министр налогов Азербайджана назначил нового советника

    Натиг Ширинов освобожден от должности советника и назначен начальником управления

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Министр налогов Фазиль Мамедов назначил нового советника. 

    Как сообщает Report, советник министра Натиг Тельман оглу Ширинов освобожден от занимаемой должности, а новым советником назначен Ильгар Исмаил оглу Ахмедов.

    Другим приказом министра начальник главного управления анализа и контроля налоговых рисков Заур Интигам оглу Фатизаде освобожден от занимаемой должности и назначен начальником главного управления международных отношений и налогового мониторинга в финансовых институтах. Отметим, что управление временно возглавлял Орхан Азад оглу Мусаев.

    В свою очередь, Натиг Ширинов назначен начальником главного управления анализа и контроля налоговых рисков.

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