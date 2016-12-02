Министр налогов Азербайджана назначил нового советника

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Министр налогов Фазиль Мамедов назначил нового советника.

Как сообщает Report, советник министра Натиг Тельман оглу Ширинов освобожден от занимаемой должности, а новым советником назначен Ильгар Исмаил оглу Ахмедов.

Другим приказом министра начальник главного управления анализа и контроля налоговых рисков Заур Интигам оглу Фатизаде освобожден от занимаемой должности и назначен начальником главного управления международных отношений и налогового мониторинга в финансовых институтах. Отметим, что управление временно возглавлял Орхан Азад оглу Мусаев.

В свою очередь, Натиг Ширинов назначен начальником главного управления анализа и контроля налоговых рисков.