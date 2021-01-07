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Министр: На аграрные программы будет потрачено более 460 млн манатов

Министр: На аграрные программы будет потрачено более 460 млн манатов За счет этих средств предусмотрено выделение определенных субсидий фермерам
Финансы
7 января 2021 г. 14:21
Министр: На аграрные программы будет потрачено более 460 млн манатов
Самир Шарифов

Продолжается выделение средств на программы в области сельского хозяйства. На эти цели из госбюджета в этом году будет выделено более 460 миллионов манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на проходящем в видеоформате совещании, посвященном итогам 2020 года, под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева.

По его словам, за счет этих средств предусмотрено выделение определенных субсидий фермерам, в том числе на продовольствие, на посевные площади и на финансирование других новых механизмов субсидирования.

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Версия на азербайджанском языке Maliyyə naziri: “Aqrar proqramlara bu il 460 mln manatdan çox pul gedəcək"

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