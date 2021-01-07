Министр: На аграрные программы будет потрачено более 460 млн манатов

За счет этих средств предусмотрено выделение определенных субсидий фермерам

Продолжается выделение средств на программы в области сельского хозяйства. На эти цели из госбюджета в этом году будет выделено более 460 миллионов манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на проходящем в видеоформате совещании, посвященном итогам 2020 года, под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева.

По его словам, за счет этих средств предусмотрено выделение определенных субсидий фермерам, в том числе на продовольствие, на посевные площади и на финансирование других новых механизмов субсидирования.