    Министр: Фонд оплаты труда в частном секторе в 2018–2025 гг увеличился в 3,6 раза

    • 02 декабря, 2025
    • 18:09
    В Азербайджане в 2018–2025 годах фонд оплаты труда в частном секторе увеличился в 3,6 раза.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения во втором чтении законопроектов "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2026 год" и "О бюджете Фонда страхования по безработице на 2026 год".

    Он назвал повышение показателей фонда оплаты труда одним из важнейших и значимых социальных маркеров в стране:

    "За указанный период фонд оплаты труда в стране увеличился в 3,2 раза - примерно с 500 млн до 1 млрд 600 млн манатов в месяц. Это означает, что доходы нашего работающего населения увеличились в 3,2 раза, значительная часть этого роста приходится на частный сектор, а фонд оплаты труда в частном секторе также увеличился в 3,6 раза".

    Министр подчеркнул, что в стране обеспечивается постоянный рост минимальной зарплаты: "За прошедший период нам удалось повысить ее в 3,1 раза - до 400 манатов. На начальном этапе реформ минимальная зарплата в стране составляла 130 манатов. С другой стороны, одним из положительных аспектов является также повышение зарплаты в государственном секторе. Это создают конкуренцию, влияя на рост зарплаты и в частном секторе. При повышении минимальной зарплаты до 400 манатов медианная зарплата также выросла почти на 50 манатов, то есть примерно на 10%".

    Лента новостей