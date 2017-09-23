Министр финансов России: Экономические действия властей правильны с точки зрения стимулирования роста экономики

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Министерство финансов России рассчитывает, что и другие рейтинговые агентства вслед за Fitch также повысят рейтинг России до инвестуровня.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Pейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах России.

"Fitch и раньше сохранял инвестиционный рейтинг России, и решение об изменении прогноза на более позитивный говорит о том, что действия России, экономические действия властей абсолютно выверены и правильны с точки зрения стимулирования роста экономики, с точки зрения инфляции, предсказуемости валютного курса", - отметил министр.

По словам Силуанова, это видят мировые агентства и аналитики, поэтому возникает значительный интерес к вложениям капитала в Россию.