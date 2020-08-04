О нас
Report Georgia

Министр финансов: Расходы на здравоохранение рекордно увеличиваются

Министр финансов: Расходы на здравоохранение рекордно увеличиваются В представленном проекте бюджета объем расходов в некоторых направлениях возрастет.
Финансы
4 августа 2020 г. 17:58
Министр финансов: Расходы на здравоохранение рекордно увеличиваются

В представленном проекте бюджета объем расходов в некоторых направлениях возрастет.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству министр финансов Самир Шарифов.

"В том числе расходы на здравоохранение рекордно увеличиваются. Рост текущих расходов, по нашему мнению, должен носить временный характер. После завершения пандемии мы должны будем подготовить пути выхода. Действие бюджетного правила временно приостановлено. Сейчас у нас нет другого пути”, - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Maliyyə naziri: “Səhiyyə xərcləri rekord səviyyədə artırılır”

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане откроют пляжи
В Азербайджане откроют пляжи
3 августа 2020 г. 17:12
Оперативный штаб принял решение в связи со свадебными торжествами
Оперативный штаб принял решение в связи со свадебными торжествами
3 августа 2020 г. 16:49
Торговые центры не откроют до сентября
Торговые центры не откроют до сентября
3 августа 2020 г. 17:09
В Азербайджане выявили 286 новых случаев заражения
В Азербайджане выявили 286 новых случаев заражения
2 августа 2020 г. 18:45
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Аллахшукюр Пашазаде: Не обязательно каждый должен резать жертвенное животное на Гурбан-байрамы
Аллахшукюр Пашазаде: Не обязательно каждый должен резать жертвенное животное на Гурбан-байрамы
31 июля 2020 г. 18:06
Полиция заинтересовалась роликами Баку этим вечером
Полиция заинтересовалась роликами "Баку этим вечером"
1 августа 2020 г. 18:52
Названо число коронавирусных больных в реанимации
Названо число коронавирусных больных в реанимации
2 августа 2020 г. 21:06
В Азербайджане смягчается карантинный режим
В Азербайджане смягчается карантинный режим
3 августа 2020 г. 16:37
Сегодня в ряде районов Баку ограничат подачу воды
Сегодня в ряде районов Баку ограничат подачу воды
31 июля 2020 г. 11:00

Последние новости

18:25
Азербайджан старается заменить внешние заимствования внутренними Финансы
18:10
Обнародована причина неполучения некоторыми лицами 190 манатов Социальная защита
17:58
Министр финансов: Расходы на здравоохранение рекордно увеличиваются Финансы
17:53
Депутат о единовременных выплатах в размере 190 манатов Милли Меджлис
17:47
Самир Шарифов: Цена на нефть в 35 долларов оправдает себя Финансы
17:39
В Азербайджане 226 новых случаев заражения, 588 человек вылечились Здоровье
17:38
Глава Ford уходит в отставку Бизнес
17:34
Составление проекта бюджета приостановлено Финансы
17:27
В Азербайджане два спорткомплекса станут больницами модульного типа Индивидуальные
17:20
МВД о деталях поездок в районы Происшествия
17:16
Названы пригодные для использования пляжи Баку Экология
17:09
ГДП: 646 участников дорожного движения привлечены к административной ответственности Происшествия
17:02
Министр: Для медработников необходимо привлечь дополнительные средства Финансы
16:55
ЕК: страны Евросоюза должны избегать закрытия внутренних границ из-за коронавируса Другие страны
16:55
В Азербайджане увеличится объем гособлигаций Финансы
Вся новостная лента