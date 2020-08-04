Министр финансов: Расходы на здравоохранение рекордно увеличиваются

В представленном проекте бюджета объем расходов в некоторых направлениях возрастет.

В представленном проекте бюджета объем расходов в некоторых направлениях возрастет.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству министр финансов Самир Шарифов.

"В том числе расходы на здравоохранение рекордно увеличиваются. Рост текущих расходов, по нашему мнению, должен носить временный характер. После завершения пандемии мы должны будем подготовить пути выхода. Действие бюджетного правила временно приостановлено. Сейчас у нас нет другого пути”, - отметил он.