Министр финансов и директор регионального центра МВФ обсудили проекты технической помощи

5 декабря министр финансов Азербайджана Самир Шарифов встретился с директором расположенного в Казахстане Регионального центра развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии Международного валютного фонда (МВФ) Норбертом Функе.

5 декабря министр финансов Азербайджана Самир Шарифов встретился с директором расположенного в Казахстане Регионального центра развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии Международного валютного фонда (МВФ) Норбертом Функе.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, на встрече основное внимание было уделено реализации проектов технической помощи, осуществляемых центром в Азербайджане, в том числе проектов технической помощи по управлению фискальными рисками, макрофискальному прогнозированию и моделированию, совершенствованию бюджетного законодательства.

Стороны также обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений с МВФ.