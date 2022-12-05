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Министр финансов и директор регионального центра МВФ обсудили проекты технической помощи

Министр финансов и директор регионального центра МВФ обсудили проекты технической помощи 5 декабря министр финансов Азербайджана Самир Шарифов встретился с директором расположенного в Казахстане Регионального центра развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии Международного валютного фонда (МВФ) Норбертом Функе.
Финансы
5 декабря 2022 г. 17:50
Министр финансов и директор регионального центра МВФ обсудили проекты технической помощи

5 декабря министр финансов Азербайджана Самир Шарифов встретился с директором расположенного в Казахстане Регионального центра развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии Международного валютного фонда (МВФ) Норбертом Функе.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, на встрече основное внимание было уделено реализации проектов технической помощи, осуществляемых центром в Азербайджане, в том числе проектов технической помощи по управлению фискальными рисками, макрофискальному прогнозированию и моделированию, совершенствованию бюджетного законодательства.

Стороны также обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений с МВФ.

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Версия на английском языке Technical assistance projects implemented by IMF in Azerbaijan discussed
Версия на азербайджанском языке IMF-in Azərbaycanda həyata keçirdiyi texniki yardım layihələri müzakirə olunub

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