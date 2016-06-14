​Министр финансов: Эмиссия внутренних гособлигаций продолжится

"Эти шаги направлены на укрепление доверия к манату"

14 июня, 2016 10:15

https://report.az/storage/news/08467ba964916dece5748f86e6c81488/73480e18-1091-4721-b6d9-58bd17324e93_292.jpg Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Министерство финансов Азербайджана продолжит эмиссию внутренних государственных облигаций. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр финансов Самир Шарифов. По его словам, предпринятые шаги, в том числе повышение доходности облигаций, направлены на укрепление доверия к манату: "Мы хотим добиться развития внутреннего рынка, повысить доверие к манату. Поэтому предложили достаточно высокую процентную ставку".