​Министр финансов: Эмиссия внутренних гособлигаций продолжится

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Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Министерство финансов Азербайджана продолжит эмиссию внутренних государственных облигаций. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр финансов Самир Шарифов.
По его словам, предпринятые шаги, в том числе повышение доходности облигаций, направлены на укрепление доверия к манату: "Мы хотим добиться развития внутреннего рынка, повысить доверие к манату. Поэтому предложили достаточно высокую процентную ставку".
Tural İbadlıАвтор новости