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    Министр финансов Азербайджана встретится с французским коллегой

    В Париже проходит VIII заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Франция-Азербайджан

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Париже начало работу VIII заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Франция-Азербайджан.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства финансов.

    На заседании приняли участие делегации, возглавляемые сопредседателями межправительственной комиссии, министром финансов Азербайджана Самиром Шарифовым и госсекретарем по внешней торговле Франции Матиасом Феклом.

    В повестку дня заседания включены вопросы сотрудничеств в сфере экономики, финансов, энергетики, транспорта, ИКТ, сельского хозяйства, а также охраны окружающей среды, культуры, образования, молодежи и спорта.

    В заключение ожидается подписание итогового договора.

    В рамках визита во Францию состоится ряд двусторонних встреч С.Шарифова, в том числе, с министром финансов Франции Мишелем Сапеном. 

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