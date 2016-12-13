Министр финансов Азербайджана встретится с французским коллегой

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Париже начало работу VIII заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Франция-Азербайджан.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства финансов.

На заседании приняли участие делегации, возглавляемые сопредседателями межправительственной комиссии, министром финансов Азербайджана Самиром Шарифовым и госсекретарем по внешней торговле Франции Матиасом Феклом.

В повестку дня заседания включены вопросы сотрудничеств в сфере экономики, финансов, энергетики, транспорта, ИКТ, сельского хозяйства, а также охраны окружающей среды, культуры, образования, молодежи и спорта.

В заключение ожидается подписание итогового договора.

В рамках визита во Францию состоится ряд двусторонних встреч С.Шарифова, в том числе, с министром финансов Франции Мишелем Сапеном.