    ВБ проведет в Минфине Азербайджана оценку цифровых решений

    Финансы
    • 30 октября, 2025
    • 22:10
    ВБ проведет в Минфине Азербайджана оценку цифровых решений

    Министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев принял делегацию Всемирного банка во главе с региональным директором по вопросам благосостояния в Европе и Центральной Азии Асадом Алемом, находящуюся с визитом в стране.

    Об этом Report сообщили в Министерстве финансов.

    На встрече были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Всемирным банком, управление государственными финансами и фискальная политика, а также новые вызовы и направления потенциального партнерства.

    Сахиль Бабаев отметил, что Азербайджанская Республика придает большое значение партнерству с Всемирным банком. С момента вступления Азербайджана в банк его финансовая поддержка, техническая экспертиза и рекомендации внесли значительный вклад в развитие таких ключевых сфер, как инфраструктура, образование, здравоохранение и государственное управление. Это сотрудничество также способствовало прогрессу в области энергетики, транспорта, социальных услуг, устойчивого развития и обеспечению макроэкономической стабильности.

    Во время встречи особое внимание было уделено реализации проекта "Укрепление потенциала по среднесрочной бюджетной структуре в Азербайджане", который осуществляется Всемирным банком при финансовой поддержке Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO). Стороны обсудили представленные Министерством финансов предложения, касающиеся обзора государственных финансов, цифровых решений, оценки информационных систем и повышения потенциала.

    Отмечалось, что в рамках оценки цифровых решений и информационных систем миссия Всемирного банка проведет в министерстве диагностический анализ. Это позволит определить существующие пробелы и наметить направления дальнейшего развития для формирования архитектуры Единой информационной системы управления государственными финансами.

    В свою очередь, Асад Алем высоко оценил работу правительства Азербайджана в сфере совершенствования финансового управления и фискальной политики, подчеркнув, что успешная реализация упомянутого проекта внесет значительный вклад в повышение эффективности и устойчивости управления государственными финансами.

    В ходе встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем расширении партнерства между Азербайджаном и Всемирным банком, а также провели обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Azərbaycanla Dünya Bankı arasında maliyyə idarəçiliyi sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib

