Министр экономики: Мы по-прежнему сталкиваемся с антимонопольными проблемами

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"Существует несколько основополагающих принципов рыночной экономики - неприкосновенность собственности и верховенство закона. Одним из этих принципов является свободная конкуренция. Антимонопольные органы действуют практически во всех странах и экономиках с целью обеспечения принципа свободной конкуренции".

Как передает Report, эти заявления сделал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своем первом интервью, после назначения на этот пост.

М.Джаббаров добавил, что основной целью антимонопольных органов является поддержание свободной конкуренции:

"Почему свободная конкуренция так важна, почему это основополагающий принцип?! Поскольку конкуренция повышает производительность бизнеса, права потребителей становятся более четко защищенными. Теперь отношения между покупателем и продавцом строятся на спросе обеих сторон. Мы по-прежнему сталкиваемся с антимонопольными проблемами, что проявляется в различных факторах, в первую очередь в ценовой дисциплине, ограничивающей доступ к рынку. Поэтому одной из наших основных задач является укрепление антимонопольного органа".