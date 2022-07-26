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Министр экономики Азербайджана оценил меры по борьбе с теневой экономикой

Министр экономики Азербайджана оценил меры по борьбе с теневой экономикой "Борьба с теневой экономикой в Азербайджане находится в центре внимания с начала 2018 года. Прошло три с половиной года, и это достаточный отрезок времени для оценки процесса".
Финансы
26 июля 2022 г. 00:56
Министр экономики Азербайджана оценил меры по борьбе с теневой экономикой

"Борьба с теневой экономикой в Азербайджане находится в центре внимания с начала 2018 года. Прошло три с половиной года, и это достаточный отрезок времени для оценки процесса".

Как передает Report, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, в результате смелых и согласованных шагов очевиден результат по ряду направлений.

"Так, одним из наиболее всеобъемлющих шагов стала реформа по заработной плате, которая была начата с 1 января 2019 года. В результате этой реформы реальная заработная плата наемных рабочих вышла из «тени» в результате принятого государством решения. Этим решением доход от заработной платы работников частного ненефтяного сектора был освобожден от подоходного налога физлиц на семь лет. Это, естественно, способствовало прозрачности и подотчетности среди работодателей, работодателей и работников.

Во-вторых, одним из системных шагов в этом направлении является внедрение онлайн-касс и параллельный запуск программы ƏDV geri al ("Возврат НДС"). Как следствие сегодня мы видим прозрачность в торговом обороте, обслуживании, общепите, а также установление конкуренции", - отметил М.Джаббаров.

Министр подчеркнул, что в сфере производства подакцизных товаров, в частности, табачных изделий, алкогольной продукции и др. наряду с более систематическими действиями на местах, устранение теневой экономики было обеспечено особыми административными мерами: "Считаю, что сегодня мы можем увидеть желаемые результаты и по этим сферам".

Он добавил, что налоговые поступления являются одним из основных показателей измерения теневой экономики.

"Так, за шесть месяцев текущего года налоговые поступления от ненефтяного сектора в Азербайджане выросли на 49 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом налоговые поступления от ненефтяного сектора за 6 месяцев текущего года равны объему налоговых поступлений в 2017-2018 гг. Это само по себе отражает объем работы, проведенной в этом направлении", - подытожил министр.

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