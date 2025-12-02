Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Министр: Доля ненефтегазовых доходов в бюджете Азербайджана достигнет 70% к 2029 году

    Финансы
    • 02 декабря, 2025
    • 15:53
    Министр: Доля ненефтегазовых доходов в бюджете Азербайджана достигнет 70% к 2029 году

    Долю ненефтегазовых доходов в консолидированном бюджете Азербайджана планируется довести до 69-70% в 2029 году.

    Как сообщает Report, об этом министр финансов Сахиль Бабаев заявил в ходе обсуждения во втором чтении госбюджета на 2026 год на пленарном заседании Милли Меджлиса.

    "Мы должны свести к минимуму зависимость экономики Азербайджана и госбюджета от нефти и газа, и оказать особую поддержку развитию ненефтегазового сектора. Я хочу подчеркнуть, что это один из ключевых параметров разработанных нами рамок расходов и бюджетного пакета на 2026-ой и следующие три года", - сказал он.

    Министр отметил, что в будущем году доля ненефтяных доходов в консолидированном бюджете Азербайджана увеличится на 5 процентных пунктов по сравнению с текущим годом и достигнет 63%.

    "Таким образом в следующем году мы обеспечим 2/3 нашего консолидированного бюджета за счет ненефтегазового сектора. И эта тенденция продолжится. Наш прогноз в рамках расходов на 2029 год предусматривает доведение этой цифры до 69-70%. И серия шагов, которые будут предприняты в этом направлении, безусловно, позволит еще больше снизить зависимость нашей страны от нефти и газа и создаст условия для более широкого развития ненефтегазового сектора", - отметил он.

    ненефтегазовые доходы госбюджет Бюджетный пакет Сахиль Бабаев
    Azərbaycanda qeyri-neft-qaz gəlirlərinin büdcədəki payı 70 %-ə çatdırılacaq
    Elvis

    Последние новости

    15:53

    Министр: Доля ненефтегазовых доходов в бюджете Азербайджана достигнет 70% к 2029 году

    Финансы
    15:51

    Сербия не получила от США спецлицензию для продолжения работы NIS

    Энергетика
    15:47

    Мирзоян: Ереван продолжит усилия для дальнейшей институционализации мира с Азербайджаном

    Внешняя политика
    15:46

    Fitch: Банки Азербайджана в 2026 году перейдут к более умеренному росту кредитования

    Финансы
    15:41

    В Азербайджане ввели дополнительные требования для владельцев заправок

    Бизнес
    15:36

    Парламент принял пакет госбюджета Азербайджана на 2026 во втором чтении - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    15:36

    В Гонконге из-за пожара в жилом комплексе погибли 156 человек

    Другие страны
    15:32
    Фото

    Азербайджан и Центр чистой энергии ОЭС подписали Соглашение

    Энергетика
    15:29

    Армения опубликовала 13 документов по переговорам по Карабаху

    В регионе
    Лента новостей