Министерство налогов объявило тендер

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Министерство налогов объявило открытый тендер на закупку хозяйственных товаров (Лот-1), полиграфической продукции (Лот-2) и канцелярских товаров (Лот-3). Об этом сообщает Report со ссылкой на официальную печать.

По информации, взнос за участие в каждом лоте составляет 400 манатов. Претендентам необходимо представить в министерство (г. Баку, ул. акад. Льва Ландау, 16) первичные документы не позднее 8 февраля, тендерное предложение и банковскую гарантию – не позднее 16 февраля. Координатор – Гюльбахар Гасымова.

Предложения будут рассмотрены 17 февраля по указанному адресу.