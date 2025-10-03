Министерство финансов провело очередной депозитный аукцион
Финансы
- 03 октября, 2025
- 16:35
Министерство финансов Азербайджана организовало очередной депозитный аукцион для размещения свободного остатка единого казначейского счета в национальной валюте в местных банках.
Об этом Report сообщили в министерстве.
Согласно результатам аукциона, свободный остаток единого казначейского счета в размере 300 млн манатов был размещен на депозит в двух из пяти крупнейших банков страны по уровню капитализации и объему активов сроком на 28 дней со средневзвешенной процентной ставкой 7 %.
Последние новости
17:51
Определен бронзовый призер соревнований по футболу на III Играх СНГИндивидуальные
17:45
Эрдоган поздравил страны ОТГ с 16-ой годовщиной подписания Нахчыванского соглашенияВ регионе
17:44
Архиепископ Аджапахян приговорен к двум годам лишения свободыВ регионе
17:43
Гендиректор: В ближайшие 6-7 лет банки могут направить более 2 млрд манатов на "зеленые проекты"Финансы
17:40
Резиденты промпарков Азербайджана сэкономили 525 млн манатовПромышленность
17:40
Ильхам Алиев поделился публикацией о рабочем визите в ДаниюВнешняя политика
17:40
Оба пилота погибли при крушении Ан-2 в Красноярском крае - ОБНОВЛЕНО-2В регионе
17:34
В Азербайджане урегулированы цены 187 лекарствЗдоровье
17:31