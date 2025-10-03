Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Министерство финансов провело очередной депозитный аукцион

    Финансы
    • 03 октября, 2025
    • 16:35
    Министерство финансов Азербайджана организовало очередной депозитный аукцион для размещения свободного остатка единого казначейского счета в национальной валюте в местных банках.

    Об этом Report сообщили в министерстве.

    Согласно результатам аукциона, свободный остаток единого казначейского счета в размере 300 млн манатов был размещен на депозит в двух из пяти крупнейших банков страны по уровню капитализации и объему активов сроком на 28 дней со средневзвешенной процентной ставкой 7 %.

