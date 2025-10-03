İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçirib

    Maliyyə
    • 03 oktyabr, 2025
    • 16:24
    Maliyyə Nazirliyi dövlət büdcəsi vəsaitlərinin daha səmərəli idarə olunması məqsədilə vahid xəzinə hesabının milli valyutada olan sərbəst qalığının yerli banklarda depozitə yerləşdirilməsi üçün növbəti dəfə depozit hərracı təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a nazirlikdən bildirilib.

    Hərracın nəticələrinə əsasən, vahid xəzinə hesabının 300 milyon manat sərbəst qalığı kapitallaşma və aktivlərinin məbləği səviyyəsinə görə ölkənin ən iri beş bankından ikisində 28 gün müddətinə, 7 % orta çəkili faiz dərəcəsi ilə depozitə yerləşdirilib.

    Maliyyə Nazirliyi depozit hərracı

