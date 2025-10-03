Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçirib
Maliyyə
- 03 oktyabr, 2025
- 16:24
Maliyyə Nazirliyi dövlət büdcəsi vəsaitlərinin daha səmərəli idarə olunması məqsədilə vahid xəzinə hesabının milli valyutada olan sərbəst qalığının yerli banklarda depozitə yerləşdirilməsi üçün növbəti dəfə depozit hərracı təşkil edib.
Bu barədə "Report"a nazirlikdən bildirilib.
Hərracın nəticələrinə əsasən, vahid xəzinə hesabının 300 milyon manat sərbəst qalığı kapitallaşma və aktivlərinin məbləği səviyyəsinə görə ölkənin ən iri beş bankından ikisində 28 gün müddətinə, 7 % orta çəkili faiz dərəcəsi ilə depozitə yerləşdirilib.
Son xəbərlər
16:31
Foto
Göyçay və Ağdaşda restoranlarda vəhşi heyvan və quşların saxlanılması aşkarlanıbHadisə
16:31
Britaniyada matəm elan edilibDigər ölkələr
16:29
III MDB Oyunları: Azərbaycan gimnastları növbəti medalını qazanıbFərdi
16:24
Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçiribMaliyyə
16:16
Azərbaycan III MDB Oyunlarında daha bir qızıl medalı təmin edibFərdi
16:11
Ukrayna Rusiyanın neft emalı zavoduna zərbə endiribDigər ölkələr
16:11
Bakının Xətai prospektində hərəkət məhdudlaşdırılacaqİnfrastruktur
16:09
Bakıda Azərbaycan, Rusiya və İran hökumət nümayəndələrinin üçtərəfli görüşü keçiriləcəkDaxili siyasət
16:08
Foto