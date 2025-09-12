Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Министерство финансов провело депозитный аукцион

    Финансы
    • 12 сентября, 2025
    • 17:44
    Министерство финансов провело депозитный аукцион

    Министерство финансов в целях более эффективного управления средствами государственного бюджета организовало очередной депозитный аукцион для размещения свободного остатка единого казначейского счета в национальной валюте в местных банках.

    Об этом Report сообщили в министерстве.

    По результатам аукциона, свободный остаток единого казначейского счета в размере 450 млн манатов был размещен на депозит в 3 из 5 крупнейших банков страны по уровню капитализации и объему активов сроком на 28 дней со средневзвешенной процентной ставкой 7%.

    Минфин депозитный аукцион
    Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçirib

