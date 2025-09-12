Министерство финансов провело депозитный аукцион

Министерство финансов в целях более эффективного управления средствами государственного бюджета организовало очередной депозитный аукцион для размещения свободного остатка единого казначейского счета в национальной валюте в местных банках.

Об этом Report сообщили в министерстве.

По результатам аукциона, свободный остаток единого казначейского счета в размере 450 млн манатов был размещен на депозит в 3 из 5 крупнейших банков страны по уровню капитализации и объему активов сроком на 28 дней со средневзвешенной процентной ставкой 7%.