Министерство финансов провело депозитный аукцион
Финансы
- 12 сентября, 2025
- 17:44
Министерство финансов в целях более эффективного управления средствами государственного бюджета организовало очередной депозитный аукцион для размещения свободного остатка единого казначейского счета в национальной валюте в местных банках.
Об этом Report сообщили в министерстве.
По результатам аукциона, свободный остаток единого казначейского счета в размере 450 млн манатов был размещен на депозит в 3 из 5 крупнейших банков страны по уровню капитализации и объему активов сроком на 28 дней со средневзвешенной процентной ставкой 7%.
