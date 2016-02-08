Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Министерство финансов Азербайджана успешно разместило эмиссию государственных облигаций в манатах и долларах США, выставленных 5 февраля на аукционе ЗАО "Бакинская фондовая биржа". Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства.

По информации, инвесторы приобрели облигации общим объемом 12 млн. долларов США, сроком обращения один и два года и доходностью 2,77% и 3,02% соответственно.

В то же время состоялось размещение шестимесячных и годовых облигаций в объеме 20 млн. манатов с доходностью в 7,79% и 8,8% соответственно.

Министерство финансов до конца текущего года намерено обеспечить проведение постоянных аукционов по продаже гособлигаций в соответствии с проспектом эмиссий в размере 500 млн. долларов США и 400 млн. манатов, прошедшим государственную регистрацию.