Минимальная зарплата в Азербайджане за год увеличилась на 92 процента - министр

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Рост минимальной заработной платы в Азербайджане серьезно повлияет как на государственный, так и на частный сектор, заявил в эфире телеканала AzTV министр труда и соцзащиты Сахиль Бабаев, передает Report.

“В целом рост затронул 950 тысяч человек, из которых 600 тысяч заняты в государственном, 350 тысяч - в частном секторе. Это имеет большое значение, во-первых, в Азербайджане минимальная зарплата впервые станет выше прожиточного минимума, во-вторых - займет второе место по покупательской способности среди стран СНГ”, - сказал глава Минтруда.

В целом минимальная зарплата за текущий год в Азербайджане выросла более чем на 92 процента, добавил Бабаев.

“В первой половине года минимальная зарплата по стране увеличилась со 130 до 180 манатов, теперь же, на втором этапе, со 180 до 250 манатов. В целом, из бюджета на данные цели будет выделено 1,2-1,3 миллиарда манатов”, - отметил Бабаев.

Напомним, что 18 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении минимальной месячной заработной платы в Азербайджане на 40 процентов – до 250 манатов. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2019 года.