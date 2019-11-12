Министр финансов: В 2020 году трансферты из Госнефтефонда в госбюджет сократятся

Доходы сводного бюджета на 2020 год прогнозируются на уровне 27 млрд 533 млн манатов. Верхний предел расходов сводного бюджета составляет 29 млрд 488 млн манатов, что на 2 млрд 117 млн манатов или 7,7% выше, чем в 2019 году.

Как сообщает Report, об этом рассказал министр финансов Самир Шарифов на пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, дефицит сводного бюджета составит 1 млрд 955 млн манатов или 2,3% прогнозируемого ВВП: "Доходы госбюджета на 2020 год составят в номинальном выражении 24 млрд 135 млн манатов, что равно 29% ВВП. Это на 967 млн манатов или на 4,2% больше, чем в текущем году".

Министр отметил, что нефтяные доходы в структуре доходов госбюджета составят 56,1% или 13,5 млрд манатов, ненефтяные доходы - 43,9% или 10,6 млрд манатов: "Доля нефтяных доходов сократятся на 3 процентных пункта, а ненефтяные доходы увеличатся на 3 процентных пункта. По линии налоговых органов планируется перечислить в госбюджет 7 млрд 875 млн манатов, что на 559 млн манатов или 7,6% больше, чем в текущем году. По линии таможенных органов в бюджет поступит 4 млрд манатов, что на 298 млн манатов или 8% больше, чем в 2019 году. В будущем году из Государственного нефтяного фонда планируется перечислить в госбюджет 11 млрд 350 млн манатов, что на 14,3 млн манатов меньше, чем в текущем году".

По словам Шарифова, расходы госбюджета на 2020 год составят 32,3% от ВВП или 26 млрд 914 млн манатов, что на 1 млрд 724 млн манатов или 6,8% больше, чем в текущем году.