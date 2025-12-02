Минфин: Азербайджан снижает ставку подоходного налога на 50%

Азербайджан применяет постоянный льготный режим по подоходному налогу, снизив его ставку на 50%.

Как передает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса во время обсуждения во втором чтении законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год".

"Если бы в законодательство не были внесены изменения, доходы до 2 500 манатов облагались бы по ставке 14%, а доходы свыше 2 500 манатов - по ставке 25%. Однако, учитывая необходимость поддержки развития частного и ненефтегазового сектора, правительство Азербайджана вновь вводит крупный льготный режим и снижает ставку с 14 % до 7%. И мы делаем это поэтапно. То есть в 2026 году подоходный налог для лиц с доходом до 2 500 манатов, которые составляют подавляющее большинство наемных работников, составит всего 3%", - отметил министр.

Он подчеркнул, что стоит изучить налоговые режимы других стран и посмотреть, где подоходный налог установлен на уровне 3%. Это весомая льгота и очередная поддержка правительством развития частного сектора, заключил Бабаев.