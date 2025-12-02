Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Минфин: Азербайджан снижает ставку подоходного налога на 50%

    Финансы
    • 02 декабря, 2025
    • 16:21
    Минфин: Азербайджан снижает ставку подоходного налога на 50%

    Азербайджан применяет постоянный льготный режим по подоходному налогу, снизив его ставку на 50%.

    Как передает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса во время обсуждения во втором чтении законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год".

    "Если бы в законодательство не были внесены изменения, доходы до 2 500 манатов облагались бы по ставке 14%, а доходы свыше 2 500 манатов - по ставке 25%. Однако, учитывая необходимость поддержки развития частного и ненефтегазового сектора, правительство Азербайджана вновь вводит крупный льготный режим и снижает ставку с 14 % до 7%. И мы делаем это поэтапно. То есть в 2026 году подоходный налог для лиц с доходом до 2 500 манатов, которые составляют подавляющее большинство наемных работников, составит всего 3%", - отметил министр.

    Он подчеркнул, что стоит изучить налоговые режимы других стран и посмотреть, где подоходный налог установлен на уровне 3%. Это весомая льгота и очередная поддержка правительством развития частного сектора, заключил Бабаев.

    Минфин Сахиль Бабаев подоходный налог льготы частный сектор
    Maliyyə naziri: "Azərbaycan gəlir vergisinin dərəcəsini 50 % aşağı salır"
    Elvis

    Последние новости

    16:52

    Глава Минфина: Экономическая политика Азербайджана основана на 3 стратегических целях

    Финансы
    16:50

    Посол: Сеул и Баку имеют хорошие возможности для сотрудничества в сфере АПК

    АПК
    16:48

    Prada завершила покупку Versace за $1,4 млрд

    Это интересно
    16:41

    Анар Алиев: Минимальная пенсия в Азербайджане с 2018 года увеличилась в 2,9 раза

    Финансы
    16:41
    Фото

    Азербайджан обсудил сотрудничество с турецкой фармацевтической компанией

    Бизнес
    16:38

    Марта Кос: ЕС предлагает создание четырехсторонней группы для развития Среднего коридора

    Инфраструктура
    16:35

    В Брюсселе по делу о мошенничестве задержана экс-глава Евродипломатии - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    16:35
    Фото

    Рамин Мамедов обсудил деятельность религиозных общин в Имишли

    Религия
    16:21

    Минфин: Азербайджан снижает ставку подоходного налога на 50%

    Финансы
    Лента новостей