Минфин: За последние 10 лет бюджет Азербайджана вырос более чем вдвое

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Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Министерство финансов обнародовало информацию о темпах роста доходов и расходов государственного бюджета Азербайджана за последние 10 лет.

Как сообщает Report, по сравнению с 2009 годом доходы государственного бюджета в 2019 году увеличились в 2,2 раза или на 12 млрд 842,1 млн манатов - до 23 млрд 168 млн манатов.

За отчетный период ненефтяные доходы увеличились в 2,6 раза. Таким образом, если ненефтяные доходы в 2009 году составляли 3 млрд 624 млн манатов, то в 2019 году ненефтяные доходы прогнозируются в размере 9 млрд 467,7 млн манатов.

Что касается расходов, то в сопоставимом периоде ожидается увеличение этого показателя в 2,4 раза. Потому что если в 2009 году затраты составили 10 млрд 503,8 млн манатов, в этом году эта цифра, как ожидается, составит 25 млрд 190 млн манатов.

По ожиданиям, социальные расходы также увеличатся в 2,2 раза. Так, в 2009 году социальные расходы составили 3 млрд 584,2 млн манатов. В текущем же году социальные расходы прогнозируются на уровне 7 млрд 917,8 млн манатов.