Минфин выявил в этом году более 3 млн манатов излишних и необоснованных платежей

В первом полугодии этого года центральный аппарат Службы государственного финансового контроля министерства финансов и его региональные финансовые инспекции в результате проверок в 48 организациях (объектах контроля) выявили в общей сложности 3 млн 102 ты

В первом полугодии этого года центральный аппарат Службы государственного финансового контроля министерства финансов и его региональные финансовые инспекции в результате проверок в 48 организациях (объектах контроля) выявили в общей сложности 3 млн 102 тыс. манатов излишних и необоснованных платежей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Согласно информации, в январе-июне основную часть деятельности Государственной службы составляло проведение контрольных мероприятий, связанных с исполнением писем и решений, поступивших из Генеральной прокуратуры. Так, на основании писем и постановлений органов прокуратуры в 23 организациях были проведены проверки, в результате которых выявлены излишки и необоснованные выплаты в размере 1 млн 990,8 тыс. манатов, материалы проверки направлены в соответствующие органы прокуратуры для правовой оценки.