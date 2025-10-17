Минфин в очередной раз провел депозитный аукцион
Финансы
- 17 октября, 2025
- 17:08
Министерство финансов в целях более эффективного управления средствами государственного бюджета в очередной раз организовало депозитный аукцион для размещения свободного остатка единого казначейского счета в национальной валюте в местных банках.
Об этом Report сообщили в Министерстве.
Согласно результатам аукциона, 600 млн манатов свободного остатка единого казначейского счета были размещены на депозит в трех из пяти крупнейших банков страны по уровню капитализации и размеру активов сроком на 28 дней со средневзвешенной процентной ставкой 7%.
Последние новости
18:06
Турпоток в Нахчыван снизился более чем на 24%Туризм
17:59
ВПП ООН нарастила поставки в Газу до 560 тонн продовольствия в деньДругие страны
17:43
Фото
В Физули организован концерт по случаю Дня городаКультура
17:38
Видео
Число погибших из-за взрыва в Бухаресте возросло до трех человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
17:34
Джафар Гусейнзаде обсудил партнерство с новым генсеком ПА НАТОВнешняя политика
17:32
Маулен Ашимбаев: ТЮРКПА занимает особое место в интеграции тюркских народовВнешняя политика
17:27
Кинотеатр "Достлуг" признан непригодным для реставрации - ЭКСКЛЮЗИВKультурная политика
17:26
Список стран-импортеров нефти из АзербайджанаЭнергетика
17:23