    Минфин в очередной раз провел депозитный аукцион

    Финансы
    • 17 октября, 2025
    • 17:08
    Минфин в очередной раз провел депозитный аукцион

    Министерство финансов в целях более эффективного управления средствами государственного бюджета в очередной раз организовало депозитный аукцион для размещения свободного остатка единого казначейского счета в национальной валюте в местных банках.

    Об этом Report сообщили в Министерстве.

    Согласно результатам аукциона, 600 млн манатов свободного остатка единого казначейского счета были размещены на депозит в трех из пяти крупнейших банков страны по уровню капитализации и размеру активов сроком на 28 дней со средневзвешенной процентной ставкой 7%.

