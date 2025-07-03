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Минфин провел очередной депозитный аукцион

Минфин провел очередной депозитный аукцион Министерство финансов в целях более эффективного управления средствами государственного бюджета в очередной раз организовало депозитный аукцион для размещения свободного остатка единого казначейского счета в национальной валюте в местных банках.
Финансы
3 июля 2025 г. 16:03
Минфин провел очередной депозитный аукцион

Министерство финансов в целях более эффективного управления средствами государственного бюджета в очередной раз организовало очередной депозитный аукцион для размещения свободного остатка единого казначейского счета в национальной валюте в местных банках.

Об этом Report сообщили в Министерстве.

По результатам аукциона, свободный остаток единого казначейского счета в размере 500 млн манатов был размещен в трех крупнейших банках страны по уровню капитализации и объему активов на срок 29 дней со средневзвешенной процентной ставкой 7,25 %.

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