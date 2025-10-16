Минфин в этом году разместил более 10 млрд манатов на депозитах в местных банках

В ходе 22 депозитных аукционов, проведенных в период с апреля по октябрь текущего года, на депозиты в местных банках были размещены средства на сумму 10,4 млрд манатов.

Как сообщает Report, это отражено в опубликованном Министерством финансов среднесрочном прогнозе расходов на ближайшие 4 года.

Согласно документу, по размещенным средствам начислен процентный доход в размере 76,9 млн манатов, из которых 66,6 млн манатов перечислены в госбюджет.

С апреля текущего года свободные остатки средств единого казначейского счета размещаются в коммерческих банках через депозитные аукционы.