Минфин в этом году разместил более 10 млрд манатов на депозитах в местных банках
Финансы
- 16 октября, 2025
- 10:06
В ходе 22 депозитных аукционов, проведенных в период с апреля по октябрь текущего года, на депозиты в местных банках были размещены средства на сумму 10,4 млрд манатов.
Как сообщает Report, это отражено в опубликованном Министерством финансов среднесрочном прогнозе расходов на ближайшие 4 года.
Согласно документу, по размещенным средствам начислен процентный доход в размере 76,9 млн манатов, из которых 66,6 млн манатов перечислены в госбюджет.
С апреля текущего года свободные остатки средств единого казначейского счета размещаются в коммерческих банках через депозитные аукционы.
